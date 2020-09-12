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В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Учеба в российских вузах проходит в штатном режиме без вспышек коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

«Я считаю, что ситуация стабильная с эпидемиологической точки зрения, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

3 сентября министр сообщил, что ограничений в работе вузов, в том числе в отношении количества студентов, посещающих занятия, не будет. Однако все студенты и преподаватели должны носить маски. Преподаватели могут снимать маски только при проведении лекций.

В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images

2 сентября Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания вести занятия очно при соблюдении санитарных требований.

Перед началом текущего учебного года Фальков поручил руководителям вузов быть готовыми к ухудшению эпидемиологической ситуации и возобновлению ограничений из-за пандемии. В случае новых вспышек вузы должны будут перейти на дистанционное обучение.

Теги: коронавирус, Валерий Фальков, вузы
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