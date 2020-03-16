Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции. Документ опубликован на сайте ведомства.

Меры должны быть приняты с 16 марта.

Кроме того, документ рекомендует ректорам университетов ограничить проведение очных совещаний сотрудников и не отправлять их в командировки, а также «при необходимости» организовать удаленный режим работы.

Материал дополняется