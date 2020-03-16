Вирус из Китая , 16 мар, 10:39
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Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции. Документ опубликован на сайте ведомства.
Меры должны быть приняты с 16 марта.
Кроме того, документ рекомендует ректорам университетов ограничить проведение очных совещаний сотрудников и не отправлять их в командировки, а также «при необходимости» организовать удаленный режим работы.
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