Глава WFP поблагодарил Нобелевский комитет за премию мира

Дэвид Бисли (в центре) (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Глава Всемирной продовольственной программы (World Food Programme, WFP) Дэвид Бисли поблагодарил Нобелевский комитет за награждение организации Нобелевской премией мира. Свое видеообращение он опубликовал на странице в Twitter.

«Мы очень рады получению Нобелевской премию мира. Это невероятное признание самоотверженности семьи WFP, которая ежедневно работает над искоренением голода в более чем 80 странах», — добавил Бисли в твите.

Благодарность за вручение премии опубликована и в Twitter-аккаунте, который ведется от лица самой WFP.