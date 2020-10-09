Глава WFP поблагодарил Нобелевский комитет за премию мира
Глава Всемирной продовольственной программы (World Food Programme, WFP) Дэвид Бисли поблагодарил Нобелевский комитет за награждение организации Нобелевской премией мира. Свое видеообращение он опубликовал на странице в Twitter.
«Мы очень рады получению Нобелевской премию мира. Это невероятное признание самоотверженности семьи WFP, которая ежедневно работает над искоренением голода в более чем 80 странах», — добавил Бисли в твите.
Благодарность за вручение премии опубликована и в Twitter-аккаунте, который ведется от лица самой WFP.