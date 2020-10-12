Черные дыры и гепатит: за что дали Нобелевские премии в 2020 году

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP). Это гуманитарная организация ООН, созданная для борьбы с голодом еще в 1960-е. В Нобелевском комитете отметили, что угроза голода в отдельных регионах возросла в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 млн человек в 88 странах. В этом году сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвигали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

На фото: раздача продуктов беженцам из Южного Судана в лагере в Уганде, 2017 год