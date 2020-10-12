Черные дыры и гепатит: за что дали Нобелевские премии в 2020 году
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С. Первым новый вид гепатита описал Олтер в 1989 году. Хаутон в 1989 и 1990 годах выпустил статьи о выявлении антител к вирусу, а в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс подтвердил, что выделенный Олтером и Хаутоном вирус действительно является гепатитом C
На фото: Харви Олтер
Нобелевскую премию по физике второй год подряд присуждают за открытия в астрофизике, на этот раз за исследование черных дыр. Половина премии отдана британцу Роджеру Пенроузу за расчеты 1965 года, как пояснили в комитете, ученый доказал, «что образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности». Вторую половину премии поделили американские астрофизики Райнхард Генцель и Андреа Гез за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь
На фото: Роджер Пенроуз
Нобелевскую премию по химии получили американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Созданные лауреатами «генетические ножницы» помогают относительно быстро и с высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов. Ученые считают, что этот инструмент поможет разработать лечение для тяжелых заболеваний, в том числе рака. Это первый случай в истории Нобелевской премии по химии, когда ее получили сразу две женщины
На фото: Эмманюэль Шарпантье (слева) и Дженнифер Дудна
Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Глюк — лауреат многих литературных премий, ей в разные годы были присуждены премия Американской академии поэтов (1968), Национальная книжная премия общества критиков (1985), Пулитцеровская премия (1993) и Боллингенская премия (2001)
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP). Это гуманитарная организация ООН, созданная для борьбы с голодом еще в 1960-е. В Нобелевском комитете отметили, что угроза голода в отдельных регионах возросла в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 млн человек в 88 странах. В этом году сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвигали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
На фото: раздача продуктов беженцам из Южного Судана в лагере в Уганде, 2017 год
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Они удостоились награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов»
На фото: Роберт Уилсон