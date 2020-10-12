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Общество ,  
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Черные дыры и гепатит: за что дали Нобелевские премии в 2020 году

Ежегодная Нобелевская неделя завершилась. В этом году размер премии составил $1,12 млн. Церемония вручения запланирована на 10 декабря, но из-за пандемии пройдет в онлайн-формате. Кому и за что присуждены Нобелевские премии в 2020 году — в обзоре РБК
Нобелевская премия по медицине
Фото:NIH History Office / Wikipedia.org
Фото: NIH History Office / Wikipedia.org

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С. Первым новый вид гепатита описал Олтер в 1989 году. Хаутон в 1989 и 1990 годах выпустил статьи о выявлении антител к вирусу, а в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс подтвердил, что выделенный Олтером и Хаутоном вирус действительно является гепатитом C

На фото: Харви Олтер

Нобелевская премия по физике
Фото:Frank Augstein / AP
Фото: Frank Augstein / AP

Нобелевскую премию по физике второй год подряд присуждают за открытия в астрофизике, на этот раз за исследование черных дыр. Половина премии отдана британцу Роджеру Пенроузу за расчеты 1965 года, как пояснили в комитете, ученый доказал, «что образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности». Вторую половину премии поделили американские астрофизики Райнхард Генцель и Андреа Гез за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь

На фото: Роджер Пенроуз

Нобелевская премия по химии
Фото:Eloy Alonso / Reuters
Фото: Eloy Alonso / Reuters

Нобелевскую премию по химии получили американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Созданные лауреатами «генетические ножницы» помогают относительно быстро и с высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов. Ученые считают, что этот инструмент поможет разработать лечение для тяжелых заболеваний, в том числе рака. Это первый случай в истории Нобелевской премии по химии, когда ее получили сразу две женщины

На фото: Эмманюэль Шарпантье (слева) и Дженнифер Дудна

Нобелевская премия по литературе
Фото:Katherine Taylor / Reuters
Фото: Katherine Taylor / Reuters

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Глюк — лауреат многих литературных премий, ей в разные годы были присуждены премия Американской академии поэтов (1968), Национальная книжная премия общества критиков (1985), Пулитцеровская премия (1993) и Боллингенская премия (2001)

Нобелевская премия мира
Фото:James Akena / Reuters
Фото: James Akena / Reuters

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP). Это гуманитарная организация ООН, созданная для борьбы с голодом еще в 1960-е. В Нобелевском комитете отметили, что угроза голода в отдельных регионах возросла в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 млн человек в 88 странах. В этом году сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвигали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

На фото: раздача продуктов беженцам из Южного Судана в лагере в Уганде, 2017 год

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля
Фото:stanford.edu
Фото: stanford.edu

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Они удостоились награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов»

На фото: Роберт Уилсон

Автор
Дарья Минько
мультимедиа Нобелевская премия черная дыра
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Глава WFP поблагодарил Нобелевский комитет за премию мира
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