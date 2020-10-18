Силуанов заявил об устойчивости банковской системы

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банковская система России показывает устойчивую работу. Об этом в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Центральный банк осуществляет серьезный контроль и надзор за кредитными организациями. Наша банковская система показывает устойчивую свою работу», — сказал Силуанов, отметив, что отзывов лицензий у банков становится меньше.

Для поддержки банков в качестве антикризисных мер ЦБ проводит аукционы РЕПО. 12 октября ЦБ удалось провести аукцион сроком на месяц: кредитные организации взяли у него 600 млрд руб. под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Также ЦБ провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму — 20 млрд руб. под 4,5%.

В октябре ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный». Оба банка занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, несмотря на меры регуляторного характера, которые применял против них ЦБ.