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Финансы ,  
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Силуанов заявил об устойчивости банковской системы

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банковская система России показывает устойчивую работу. Об этом в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Центральный банк осуществляет серьезный контроль и надзор за кредитными организациями. Наша банковская система показывает устойчивую свою работу», — сказал Силуанов, отметив, что отзывов лицензий у банков становится меньше.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Для поддержки банков в качестве антикризисных мер ЦБ проводит аукционы РЕПО. 12 октября ЦБ удалось провести аукцион сроком на месяц: кредитные организации взяли у него 600 млрд руб. под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Также ЦБ провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму — 20 млрд руб. под 4,5%.

В октябре ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный». Оба банка занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, несмотря на меры регуляторного характера, которые применял против них ЦБ.

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