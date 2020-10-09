ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

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Центробанк отозвал лицензию у двух банков, зарегистрированных в Кабардино-Балкарии, — «Майского» и «Прохладного» — из-за многочисленных нарушений законодательства. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, оба банка занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, говорится в сообщении ЦБ. Из-за этого Центробанк за последний год неоднократно применял меры регуляторного характера к ним, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан.

Также банк «Майский» «допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ЦБ. Помимо этого, уточнил регулятор, банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю. Также «Майский» нарушал предписание о направлении таких сведений в установленный срок в уполномоченный орган.

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о действиях «Майского», которые имеют признаки уголовных преступлений.

Что касается банка «Прохладный», то более 70% его кредитного портфеля представлено проблемными ссудами, уточняет Центробанк.