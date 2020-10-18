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Пандемия коронавируса ,  
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В США оценили риск заразиться COVID-19 в самолете

Фото:Charlie Riedel / AP
Фото: Charlie Riedel / AP

Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.

Согласно исследованию, если пассажир находится в маске, в среднем лишь 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Военные совместно с United Airlines более чем за полгода провели 300 тестов с манекеном, сообщает ABC News со ссылкой на исследование.

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Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Манекен снабдили генератором аэрозолей, который позволял воспроизводить кашель. Во время каждого теста высвобождались 180 млн частиц, что эквивалентно количеству, которое образовалось бы, в случае если в салоне находились бы тысячи кашляющих. Специалисты проследили, как частицы перемещаются по салону. Тесты проводились как с маской, так и без нее.

Результаты эксперимента показали, что около 99,99% частиц были отфильтрованы в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха и системе фильтрации в самолете.

Согласно исследованию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которое приводит телеканал, риск заражения COVID-19 в самолете такой же, что и риск удара молнии. По данным IATA, среди 1,2 млрд пассажиров выявлено только 44 случая потенциальной передачи инфекции в полете. При этом большинство из них произошли в первые дни пандемии, когда ношение масок не было обязательным.

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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее в Китае на упаковке замороженных продуктов нашли живой коронавирус. Впервые вне лаборатории было подтверждено, что COVID-19 при особых условиях может сохраняться на упаковке долгое время. Специалисты обнаружили живой вирус на упаковке импортной замороженной трески, когда выясняли причину новой вспышки коронавирусной инфекции в городе Циндао.

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