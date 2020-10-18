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В Китае заявили о риске передачи коронавируса через замороженные продукты

В Китае на упаковке замороженных продуктов обнаружили живой вирус. Это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что COVID-19 при особых условиях может сохраняться на упаковке долгое время, отметили специалисты
Фото:Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В КНР на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус, и человек при контакте с такой упаковкой может заразиться, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны. 

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — сообщили в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

В нем добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Риск заразиться таким способом существует, однако он очень низкий, отметили в CDC.

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Фото:Carl Court / Getty Images

В то же время в Центре по контролю и профилактике заболеваний посоветовали людям, работающим с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им рекомендовали не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус, и до последующего мытья рук, а также регулярно проходить тестирование на COVID-19.

Ранее в Китае находили на упаковках замороженных продуктов лишь частицы COVID-19, а не живой вирус. В августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая, сообщал Reuters. В сентября частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
коронавирус Китай
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