В Китае заявили о риске передачи коронавируса через замороженные продукты

В Китае на упаковке замороженных продуктов обнаружили живой вирус. Это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что COVID-19 при особых условиях может сохраняться на упаковке долгое время, отметили специалисты

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В КНР на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус, и человек при контакте с такой упаковкой может заразиться, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты нашли живой коронавирус на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — сообщили в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

В нем добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Риск заразиться таким способом существует, однако он очень низкий, отметили в CDC.