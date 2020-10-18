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Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в некоторых регионах России

На следующей неделе температура выше нормы ожидается на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов будет аномально прохладная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температура выше нормы на 12-14 градусов на севере Якутии и на Камчатке», — сказал Вильфанд. Однако даже при такой аномалии на севере Якутии максимальные температуры составят от 0 до минус 4 градусов, отметил синоптик.

По его словам, с середине недели в Северо-западном и Центральном федеральных округах ожидается температура на 1-2 градуса ниже нормы.

Гидрометцентр сообщил о двух чудесах с погодой в центре России
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / РИА Новости

В Москве, по данным Гидрометцентра, в воскресенье днем ожидается 6-8 градусов тепла, в понедельник — 5-7 градусов, во вторник — 4-6 градусов, в среду — от 1 до 6 градусов, в четверг — 3-8 градусов, в пятницу — 7-12 градусов.

Ранее в столичном департаменте транспорта автомобилистам порекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю в связи с предупреждением синоптиков о мокром снеге и гололедице.

Как сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на следующей неделе в столице прогнозируется похолодание до нуля градусов и ливневые дожди.

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