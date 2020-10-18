Трамп предрек проблемы при создании вакцины в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена создание американской вакцины от коронавируса замедлится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган, передает Reuters.

«Байден закроет страну, отсрочит создание вакцины и продлит пандемию», — сказал Трамп.

В августе Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 может быть создана еще до выборов президента США, назначенных на 3 ноября 2020 года. По его словам, Соединенные Штаты рассчитывали получить вакцину в октябре.

При этом американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины, сообщила, что к концу октября рассчитывает только подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат.