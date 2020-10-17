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В дептрансе Москвы посоветовали водителям сменить резину на зимнюю

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы рекомендовал столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю в связи с предупреждением синоптиков о мокром снеге и гололедице.

«Гидромет предупреждает: сегодня с 21:00 до 15:00 завтра в городе ожидаются осадки: дождь и мокрый снег, местами гололедица. До конца завтрашнего дня прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с. Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

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Фото:АГН «Москва»

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК сообщил, что 18 октября в Москву придет мощный балканский циклон. По прогнозу синоптика, до 23 октября в столице ожидается похолодание до 0 градусов и ливневые дожди.

Как уточнил Тишковец, 18 октября в столице выпадет треть месячной нормы осадков. Прогнозируется мокрый снег, падение атмосферного давления, а во второй половине дня порывы ветра достигнут штормовых 15–20 м/с.

Департамент транспорта Москвы автомобилисты зимняя резина погода
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