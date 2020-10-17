В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое начнется в полночь 18 октября. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями», — сообщили в дипведомстве.

Также МИД Нагорного Карабаха приветствовал усилия государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении, направленные на деэскалацию напряженности регионе.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Тогда обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение.