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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, которое начнется в полночь 18 октября. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями», — сообщили в дипведомстве.

Также МИД Нагорного Карабаха приветствовал усилия государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении, направленные на деэскалацию напряженности регионе.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Тогда обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение.

Баку и Ереван назвали новую дату гуманитарного перемирия
Общество
Фото:AP

В Москве 9 октября состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Посредником в их беседе выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В результате был заключен договор о премии с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, и бои продолжились.

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В субботу, 17 октября, Лавров провел телефонные переговоры с Мнацаканяном и Байрамовым. Стороны подчеркнули важность достигнутого 10 октября в Москве соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Позже пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армения и Азербайджан решили 18 октября в 00:00 по местному времени (23:00 17 октября мск) установить гуманитарное перемирие.

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