Ученые сообщили о влиянии уровня сахара в крови на смертность от COVID-19

Фото: Liu Fang / Xinhua / Global Look Press

Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции COVID-19. К такому выводу пришли китайские ученые, их исследование опубликовано в журнале Diabetologia.

Специалисты изучили истории болезни более 600 жителей города Уханя, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля. Обнаружилось, что те, у кого наблюдался относительно высокий уровень глюкозы в крови, умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие.

При этом исследователи сомневаются в версии, что у всех этих пациентов мог быть не выявленный ранее диабет. Специалисты отметили, что пациенты с коронавирусной инфекцией «склонны к нарушениям метаболизма глюкозы».

«Гликемическое тестирование и контроль важны для всех пациентов с COVID-19, даже если у них не было раньше диабета», — добавили эксперты.