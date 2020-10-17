В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. человек

В Москве за последние сутки 2001 человек выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227 человек», — отметила она.

Ранее стало известно, что за 16 октября в Москве умерли 56 человек с COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов с начала пандемии в столице составило 5906.

В Москве с конца сентября начался рост заболеваемости COVID-19. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин поручил компаниям перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в школах на неделю продлили каникулы, временно приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров.