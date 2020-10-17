Минобороны для помощи в борьбе с COVID-19 развернет госпиталь в Абхазии

Минобороны России по просьбе Абхазии развернет там мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — пояснили в министерстве.

В настоящий момент военнослужащие уже приступили отправке из Буденновска (Ставропольский край) в Сухум (Абхазия). По данным Минобороны, в составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

В Минобороны добавили, что госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.