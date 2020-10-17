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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны для помощи в борьбе с COVID-19 развернет госпиталь в Абхазии

Минобороны России по просьбе Абхазии развернет там мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — пояснили в министерстве.

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В настоящий момент военнослужащие уже приступили отправке из Буденновска (Ставропольский край) в Сухум (Абхазия). По данным Минобороны, в составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.

В Минобороны добавили, что госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Согласно данным Минздрава Абхазии, на 16 октября в непризнанной республике 2672 заболевших коронавирусом, из них 27 человек умерли,
1175 выздоровели. За последние сутки было выявлено 93 случаев заражения COVID-19.

Россия и Абхазия закрыли границу из-за распространения коронавируса в начале апреля. С 1 августа Россия открыла границу, аналогичное решение приняли и власти Абхазии. Спустя несколько суток абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявили о вспышке инфекции среди местного населения.

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Источник: JHU
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