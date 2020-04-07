Абхазия решила полностью перекрыть границу с Россией

Переход через границу не будет осуществляться до 20 апреля. Первым заболевшим коронавирусом в стране был мужчина, вернувшийся в Гагру из Москвы

Пограничный переход «Псоу» между Россией и Абхазией (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии всей государственной границы с Россией по реке Псоу. В соответствии с документом, который опубликовала пресс-служба главы государства, граница будет перекрыта с полуночи 8 апреля до 20 апреля.

Бганба распорядился пускать на территорию Абхазии только дипломатических работников, российских военнослужащих и пограничников, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

МИД Абхазии поручено проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах.

Вечером 7 апреля стало известно о том, что в Абхазии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это подтвердила главный санитарный врач Людмила Скорик. По ее словам, инфицирование было зафиксировано в городе Гагра. Пациент прибыл из Москвы, где находился в командировке, сообщает издание «Абхазия информ».