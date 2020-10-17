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Трамп пошутил об отъезде из США в случае проигрыша Байдену

Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет на предстоящих президентских выборах кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Об этом он сказал на митинге в штате Джорджия, его слова приводит The Hill.

Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».

«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — сказал Трамп в шутку.

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Дональд Трамп

Ранее Трамп, выступая в штате Флорида, заявил, что гарантирует мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. «Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — отметил президент. По его словам, он и его команда уверены в своей победе.

Издание Axios со ссылкой на трех сотрудников предвыборного штаба Трампа в то же время сообщило, что глава штаба Уильям Степин сомневается в победе кандидата от республиканцев на выборах. Собеседники рассказали, что в частных беседах Степин сравнивает кампанию Трампа с авиалайнером, попавшим в зону турбулентности, подчеркивая: «Наша задача — безопасно посадить самолет».

По информации агрегатора опросных данных RealClearPolitics на 15 октября, за Трампа готовы проголосовать 42,3% избирателей, а за его соперника Байдена — 51,7%.

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