Трамп пошутил об отъезде из США в случае проигрыша Байдену

Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет на предстоящих президентских выборах кандидату от Демократической партии, бывшему вице-президенту Джо Байдену. Об этом он сказал на митинге в штате Джорджия, его слова приводит The Hill.

Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».

«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — сказал Трамп в шутку.

Ранее Трамп, выступая в штате Флорида, заявил, что гарантирует мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. «Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — отметил президент. По его словам, он и его команда уверены в своей победе.