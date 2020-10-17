СМИ узнали о сомнениях главы предвыборного штаба Трампа в его победе

Сотрудники штаба рассказали, что в частных беседах глава штаба Билл Степиен сравнивает кампанию с авиалайнером, попавшим в зону турбулентности. Сам Степиен в ответ на эти сообщения заявил об уверенности в переизбрании Трампа

Фото: Carlos Barria/Reuters

Глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степиен не верит в его победу на выборах 3 ноября, сообщили изданию Axios три сотрудника штаба.

По их словам, в еженедельных беседах Степиен говорит сотрудникам, что не стоит обращать внимания на негативные результаты общественных опросов и рассказывает, как они могут выиграть кампанию. В частных же беседах глава штаба высказывается пессимистично и сравнивает кампанию с авиалайнером, попавшим в зону турбулентности, подчеркивая: «Наша задача — безопасно посадить самолет», передает Axios.

«Это плохо, когда понимаешь, что руководитель кампании в глубине души не думает, что мы победим», — отметил один из сотрудников.По словам собеседников издания, в предвыборном штабе уже слышатся взаимные обвинения в грядущем поражении Трампа. Несколько официальных представителей кампании указали, что у них нет четкого представления о стратегии Степиена для победы.

Сам Степиен решительно опроверг Axios сообщения о своих сомнениях в победу Трампа. «Мы знаем, как президент Трамп был избран в 2016 году, и, что более важно, мы точно знаем, как он сделает это снова», — заявил он.