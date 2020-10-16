Трамп пообещал мирную передачу власти в случае поражения на выборах

При этом он отметил, что признает только итоги честных выборов. В конце сентября Трамп не стал гарантировать мирный переход власти Байдену в случае его победы, считая что голосование по почте может быть сфальсифицировано

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах 3 ноября. Об этом он заявил во время своего предвыборного мероприятия в Майами, штат Флорида. Трансляцию встречи с избирателями вел телеканал NBC.

Ведущая спросила Трампа, гарантирует ли он мирную передачи власти в случае поражения. «Да, я обеспечу мирный переход власти». Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — ответил президент. Он добавил, что сейчас он и его команда чувствуют уверенность в своей победе.

В конце сентября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не может гарантировать мирную передачу власти демократу Джо Байдену при своем поражении на предстоящих президентских выборах. В качестве причины он назвал недоверие к голосованию по почте, которое может быть сфальсифицировано.

»Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа. Откажитесь от голосования [по почте], и все будет очень мирно...Передачи [власти], честно говоря, не будет, будет продолжение», — заявил он.