В Минздраве сообщили о работе над «бьющем по генам» COVID препарате

Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов сообщил, что в стране разрабатывают препарат от коронавируса, который позволит остановить размножение вируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Он уточнил, что пока лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет», — указал Хаитов, отметив, что работа идет над препаратом, который «будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию».

Материал дополняется