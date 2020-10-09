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Эксперты пояснили свою публикацию о побочных эффектах фавипиравира

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Связь между приемом препарата фавипиравира при лечении COVID-19 и нежелательными побочными эффектами не доказана, сообщили эксперты Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава.

Ранее они опубликовали данные о том, что в инструкции к лекарству «Авиган» японского производства (фавипиравир) есть предупреждение о нежелательных побочных реакциях, в частности о возможных моторных нарушениях, способных вызвать падения.

«<...> в официальной инструкции по применению оригинального препарата (Авиган, Япония) содержится следующая информация: «независимо от назначения терапии и типа противовирусного препарата аномальное поведение было зарегистрировано у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом гриппа», — говорится в сообщении центра. — При этом в данной инструкции указывается на то что «причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема фавипиравира не доказана».

В Минздраве не зафиксировали серьезных побочных реакций у фавипиравира
Общество
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 &laquo;Фавипиравир&raquo;

Материал дополняется.

 

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