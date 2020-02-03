Кремль напомнил о действующем приглашении Эрдогану посетить Крым

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обеспокоенность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана положением крымских татар беспочвенна. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно объяснял Эрдогану реальное положение дел и приглашал его посетить полуостров и увидеть все «из первоисточника».

Так, президент России пригласил турецкого лидера на открытие соборной мечети в Симферополе, которое планируется в апреле этого года. По мнению Путина, Эрдоган отнесся к приглашению положительно. Открытие мечети запланировано на апрель 2020 года, уточняет ТАСС.

Накануне визита на Украину Эрдоган объявил, что Анкара никогда не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией.