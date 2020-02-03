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Политика ,  
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Кремль напомнил о действующем приглашении Эрдогану посетить Крым

Владимир Путин и Дмитрий Песков  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обеспокоенность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана положением крымских татар беспочвенна. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно объяснял Эрдогану реальное положение дел и приглашал его посетить полуостров и увидеть все «из первоисточника».

Так, президент России пригласил турецкого лидера на открытие соборной мечети в Симферополе, которое планируется в апреле этого года. По мнению Путина, Эрдоган отнесся к приглашению положительно. Открытие мечети запланировано на апрель 2020 года, уточняет ТАСС.

Накануне визита на Украину Эрдоган объявил, что Анкара никогда не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией.

«Одним из важных направлений отношений Турции с Украиной является положение крымских татар. Анкара внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением тюрков в Крыму», — сказал он.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, крымские татары, Кремль, Крым
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