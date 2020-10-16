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Бывшая богатейшая женщина написала стих о Петербурге и мраморных облаках

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук написала стихотворение об осеннем Петербурге. Оно опубликовано на ее странице в Facebook.

«Окончен летний бал, разъехались туристы, И улицы слегка не прибраны, но в целом девственно чисты, Свет фонарей искрится тепло-золотистым, Деревья смотрят летаргические сны», — написала Бакальчук. Она также заявила, что Петербург — ее любимый город.

В феврале Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Тогда журнал оценил ее состояние в $1,4 млрд. Впервые Бакальчук вошла в рейтинг в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.

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Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries

До этого бессменным лидером рейтинга была Елена Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица девелопера «Интеко». В начале апреля Батурина снова вернула себе лидерство.

Состояние Бакальчук к апрелю сократилось на 29%, до $1 млрд. На оценку активов, как отмечает Forbes, повлияло падение рубля и падение стоимости сходных с Wildberries активов.

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В рейтинге десяти богатейших женщин Forbes, который журнал обнародовал в конце августа, распределение мест осталось прежним: первую позицию заняла Батурина с состоянием $1,3 млрд, вторую — Бакальчук с $1,1 млрд. Третье место оказалось у дочери миллиардера Леонида Федуна Екатерины. Forbes оценил ее состояние в $700 млн.

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