Бывшая богатейшая женщина написала стих о Петербурге и мраморных облаках

Татьяна Бакальчук (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук написала стихотворение об осеннем Петербурге. Оно опубликовано на ее странице в Facebook.

«Окончен летний бал, разъехались туристы, И улицы слегка не прибраны, но в целом девственно чисты, Свет фонарей искрится тепло-золотистым, Деревья смотрят летаргические сны», — написала Бакальчук. Она также заявила, что Петербург — ее любимый город.

В феврале Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Тогда журнал оценил ее состояние в $1,4 млрд. Впервые Бакальчук вошла в рейтинг в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.

До этого бессменным лидером рейтинга была Елена Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица девелопера «Интеко». В начале апреля Батурина снова вернула себе лидерство.