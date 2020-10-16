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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Таганрога объяснили видео с мешками с умершими от COVID в больнице

Андрей Лисицкий
Андрей Лисицкий (Фото: Андрей Лисицкий / Facebook)

В Городской больнице скорой помощи в Таганроге тела умерших от коронавируса лежали в коридоре, поскольку их не смогли сразу отвезти к патологоанатомам, однако они были в специальных мешках. Об этом РБК сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Ранее сообщения о том, что умершие от COVID-19 двое суток лежали в коридоре, появились в социальных сетях. Видео с черными мешками было опубликовано «Вести Ростова» в Instagram.

«То, что снято и выложено, — я считаю, что это вырвано из контекста. Такая, к сожалению, жизнь: кого-то удается спасти, кого-то не удается, и он умирает. В этот день было больше количество умерших, чем обычно, поэтому они все находились в специальных мешках на каталках, готовые к перевозке. Сейчас проблема устранена», — сообщил Лисицкий.

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Он добавил, что власти сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы справиться с распространением COVID-19, и рекомендовал жителям города соблюдать масочный режим.

РБК обратился за комментарием к главному врачу МБУЗ «ГБСМП» Таганрога Дмитрию Сафонову, а также направил запрос в министерство здравоохранения Ростовской области.

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16 октября в России зафиксировали очередной рекорд по числу новых заболевших коронавирусом. Инфекцию диагностировали еще у 15 150 человек, всего в стране заражение подтвердили у 1,36 млн человек.

В Ростовской области, по данным местных властей, выявили 285 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 26 021 случай COVID-19, умерли 633 человека.

15 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что больничные койки, выделенные специально для лечения больных с COVID-19, заполнены на 90%. По его словам, в резерве пока остаются 20 тыс. коек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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