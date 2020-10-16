Власти Таганрога объяснили видео с мешками с умершими от COVID в больнице

Андрей Лисицкий (Фото: Андрей Лисицкий / Facebook)

В Городской больнице скорой помощи в Таганроге тела умерших от коронавируса лежали в коридоре, поскольку их не смогли сразу отвезти к патологоанатомам, однако они были в специальных мешках. Об этом РБК сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Ранее сообщения о том, что умершие от COVID-19 двое суток лежали в коридоре, появились в социальных сетях. Видео с черными мешками было опубликовано «Вести Ростова» в Instagram.

«То, что снято и выложено, — я считаю, что это вырвано из контекста. Такая, к сожалению, жизнь: кого-то удается спасти, кого-то не удается, и он умирает. В этот день было больше количество умерших, чем обычно, поэтому они все находились в специальных мешках на каталках, готовые к перевозке. Сейчас проблема устранена», — сообщил Лисицкий.

Он добавил, что власти сейчас предпринимают все необходимые меры, чтобы справиться с распространением COVID-19, и рекомендовал жителям города соблюдать масочный режим.