В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
В Ростове-на-Дону введут дополнительные ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Он вступит в силу со дня официальной публикации в городской газете «Ростов официальный».
Согласно распоряжению и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова, в городе:
- Приостановят проведение спортивных соревнований городского и районных значений, развлекательных мероприятий
- Приостановят работу ночных клубов и дискотек
- Запретят курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах
- Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны
Также, согласно документу, будут созданы не менее восьми мобильных мониторинговых групп, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями всех предписанных мер.