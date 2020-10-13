В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Транспортным предприятиям поручено скорректировать график движения транспорта так, чтобы не допускать скопления людей на остановках.

Ранее 9 октября главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев допустил введение дополнительных ограничений в регионе из-за роста заболеваемости. Тогда он заявлял, что пока необходимости вводить карантин нет. «Сейчас бы я однозначно не стал бы накладывать карантин. А вот что будет через неделю, через две — там уже будет необходимо говорить нам на эту тему», — сказал Ковалев.

По числу заболевших коронавирусом Ростовская область находится на шестом месте среди регионов России. С начала пандемии там зарегистрировали 24 898 случаев инфицирования, 596 человек умерли (данные оперативного штаба на утро 12 октября).

Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 некоторые регионы начали возвращать или продлевать ограничения для борьбы с инфекцией. Пока такие решение приняли более 30 сбъектов.