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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростове-на-Дону введут ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Будет приостановлено проведение спортивных и развлекательных мероприятий, ресторанам и кафе разрешат работать только до 22:00, временно закроют ночные клубы и дискотеки, также запретят курение кальянов в барах

В Ростове-на-Дону введут дополнительные ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Он вступит в силу со дня официальной публикации в городской газете «Ростов официальный».

Согласно распоряжению и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова, в городе:

  • Приостановят проведение спортивных соревнований городского и районных значений, развлекательных мероприятий
  • Приостановят работу ночных клубов и дискотек
  • Запретят курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах
  • Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны

Также, согласно документу, будут созданы не менее восьми мобильных мониторинговых групп, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями всех предписанных мер.

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Транспортным предприятиям поручено скорректировать график движения транспорта так, чтобы не допускать скопления людей на остановках.

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Ранее 9 октября главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев допустил введение дополнительных ограничений в регионе из-за роста заболеваемости. Тогда он заявлял, что пока необходимости вводить карантин нет. «Сейчас бы я однозначно не стал бы накладывать карантин. А вот что будет через неделю, через две — там уже будет необходимо говорить нам на эту тему», — сказал Ковалев.

По числу заболевших коронавирусом Ростовская область находится на шестом месте среди регионов России. С начала пандемии там зарегистрировали 24 898 случаев инфицирования, 596 человек умерли (данные оперативного штаба на утро 12 октября).

Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 некоторые регионы начали возвращать или продлевать ограничения для борьбы с инфекцией. Пока такие решение приняли более 30 сбъектов.

Автор
Мария Лисицына
Ростов-на Дону коронавирус
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