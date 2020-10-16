Песков объяснил причины сокращения населения России «двумя ямами»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Убыль населения России связана с совпадением двух демографических ям, которые «преследуют» государство на протяжении всей современной истории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов», — сказал он.

Ранее стало известно, что, по оценке правительства, общая численность населения России по итогам 2020 года сократится до до 352,5 тыс. человек. При этом, согласно августовскому варианту проекта правительственного плана, численность населения сократится всего на 158 тыс., а с 2022 года начнется прирост.

Материал дополняется