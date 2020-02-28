Политическая демография: как реагировать на убыль населения России

Российским властям стоит отказаться от стремления нарастить численность населения, добиться его в долгосрочной перспективе все равно не удастся, и сделать ставку на сбережение трудовых ресурсов

Фото: Александр Земляниченко / AP

Росстат опубликовал оценку естественного движения населения России за 2019 год. Чудес не случилось: естественная убыль достигла 316,2 тыс. человек, население страны сократилось до 146,75 млн. Традиционно проблемы в этой сфере объясняются демографическими ямами — волнообразными падениями числа людей, находящихся в благоприятном для деторождения возрасте. Сейчас Россия находится в одной из таких ям, и государство уже давно пытается нивелировать негативный тренд, стимулируя рост числа рождений в расчете на одну женщину. Эти усилия принесли свои плоды. С 1999 года суммарный коэффициент рождаемости рос, достигнув в 2015–2016 годы рекордных для постсоветских лет 1,78 рождений (в 2019 году показатель, скорее всего, снизился до 1,55–1,56 с 1,61 в 2018-м). В 2010-е в стране отмечались рекордно высокие показатели рождаемости (в 2014-м) и рекордно низкие — смертности (в 2017-м). Учитывая эти успехи, власти предлагают новые меры стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. Однако есть сомнения в том, что они окажутся эффективными, как и весь идеологический промоушен семейных ценностей.

Смена поколений

Проблема, на мой взгляд, не только в том, что сегодня в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Практика показывает, что такие поколения в прошлом как раз могут демонстрировать обратную динамику: в Германии самые высокие показатели рождаемости за последние сто лет — в среднем 2,47 на одну женщину — были зафиксированы в 1963–1965 годах, как раз в период послевоенного демографического провала. Однако затем общество среагировало по-своему, и рождаемость снова пошла вниз.

Поэтому куда правильнее было бы рассматривать нашу ситуацию не только в контексте волн, а с учетом и других факторов. Например, смены приоритетов общества после выхода из эпохи авторитаризма. Если мы посмотрим на Словакию, Венгрию и даже Польшу — страны, которые перенесли в 1990-е менее серьезные кризисы, чем Россия, и долгое время развиваются крайне успешно (в Польше экономического спада не было даже в мировой кризис 2008–2009 годы), — результат нас не впечатлит: рождаемость в Польше с 1992 года снизилась сильнее, чем в России, и сегодня центральноевропейские страны отстают от нас по этому показателю (в 2016 году он составлял в России 1,78, в Польше 1,32, в Венгрии 1,45, в восточных землях Германии 1,54). Главной причиной нынешних проблем стоит считать не демографические ямы, а приход в жизнь поколения, воспитанного в большей свободе, чем советские граждане. Россия сегодня — это Запад 1970-х, общество людей, живущих для себя, и ни детские пособия, ни экономический рост быстро не сломят этот тренд.

Поэтому, если власти хотят остановить депопуляцию, нужно посмотреть на другую часть уравнения — смертность. Улучшение здравоохранения вместо его «оптимизации» — куда более верный путь к возрождению национальной экономики, чем любые инвестиции в инфраструктуру и ВПК. И не только потому, что медицина подтягивает за собой многие другие отрасли, но и потому, что увеличение числа трудоспособных лиц старших возрастов требует технологических нововведений, повышения производительности, появления более гибких форм занятости. Сегодня проблему не решить повышением пенсионного возраста: большинство граждан старше 60 лет не смогут эффективно работать в существующей экономике — они сами по себе уже не слишком трудоспособны, да и достойных рабочих мест для них нет.