Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится до 106 млн человек, считает профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон. В ООН ранее прогнозировали сокращение населения страны до 126,1 млн

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К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.

Основной причиной Мокдад назвал падение коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины). «Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — считает он.

Прогноз охватывает 195 стран. При составлении учитывался, в частности, уровень образования в разных государствах: авторы считают, что чем образованнее женщина, тем позже она решает родить ребенка. «И в России мы это и видим сейчас. В России — рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась», — говорит Мокдад. По подсчетам авторов прогноза, к концу XXI века в России останется 106 млн вместо 146 млн человек (по оценке Росстата на 1 января 2020 года).

Мокдад сообщил, что при подготовке части доклада, касающейся России, авторы пользовались данными Минздрава и помощью российских исследователей. Он отметил, что прогноз был составлен из расчета текущей ситуации в мире. «Любое событие — национальное стихийное бедствие, война меняет все эти оценки. Эти прогнозы основаны на предположении, что текущая ситуация останется неизменной, что не будет шоков», — заявил профессор.