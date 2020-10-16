Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Дзюба словами «Остров — наш!» поддержал российских бойцов UFC Спорт, 12:12 «Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом» Бизнес, 12:08 Собянин назвал признаки перспективных для проведения реновации регионов Недвижимость, 12:03 Новый водородный седан Toyota заметили на тестах Авто, 12:03 Какие страны открыли границы с Россией после коронавируса. «Живой» список Стиль, 12:02 Как СЕО повысить квалификацию сотрудников — советы от PwC Pro, 12:00 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 11:57 Власти Москвы дали школьникам право уйти всем классом на дистанционку Общество, 11:42 Самые уязвимые к кризису во время эпидемии города России. Инфографика Экономика, 11:41 70% россиян недовольны зарплатами: сколько они зарабатывают Инвестиции, 11:40 МВД России назвало основание для розыска Тихановской Политика, 11:40 Собянин напомнил о лучшем способе победить коронавирус Общество, 11:34 Собянин заявил о необходимости создания фонда арендного жилья в Москве Недвижимость, 11:29 Десять кейсов цифрового бизнеса на грани фантастики РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 11:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы дали школьникам право уйти всем классом на дистанционку

В школы с 19 октября пойдут только ученики младших классов, старшеклассники еще две недели будут дома, но уже не на каникулах, а на дистанционном обучении
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Оперативный штаб Москвы разъяснил, как будут учиться школьники с 19 октября после окончания удлиненных каникул. Информация об этом опубликована на сайте мэра столицы mos.ru.

Ученики 1-5 классов будут учиться очно, в школе. Однако если у детей заболеет учитель, а замена не устроит родителей, класс можно перевести на дистанционное обучение.

«Если в начальной школе учитель старше 65 лет находится на больничном, а замещающий его педагог не устраивает родителей, то весь класс по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение. В таком случае они смогут продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате», — пояснили в оперативном штабе.

Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

О внеплановых каникулах в школах Москвы мэр Сергей Собянин объявил 29 сентября. Решение обосновали ростом заболеваемости COVID в Москве.
«Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — пояснил мэр.

Каникулы начались 5 октября, продлятся они до 18 октября одновременно во всех школах столицы. На этот период также приостановили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады власти решили не закрывать.

Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на каникулы
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

С 19 октября занятия в школах начнутся только у младших классов, ученикам 1-5 классов разблокируют транспортные карты для проезда. Старшеклассники (6-11 класс) еще две недели будут заниматься дистанционно, их транспортные карты останутся заблокированными.

«Обучение продолжается с учетом дополнительных мер безопасности. На входе в здание и в течение дня температуру измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры. Ученики и сотрудники с признаками ОРВИ в школу допущены не будут», — пояснили в мэрии.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус школы мэрия Москвы
Материалы по теме
Учителя и педагоги поспорили об идее ввести тьюторов в школах Москвы
Общество
Треть москвичей не поддержала указ Собянина по школьникам
Общество
Власти Москвы рекомендовали частным школам и кружкам уйти на каникулы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter