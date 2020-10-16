Власти Москвы дали школьникам право уйти всем классом на дистанционку

В школы с 19 октября пойдут только ученики младших классов, старшеклассники еще две недели будут дома, но уже не на каникулах, а на дистанционном обучении

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Оперативный штаб Москвы разъяснил, как будут учиться школьники с 19 октября после окончания удлиненных каникул. Информация об этом опубликована на сайте мэра столицы mos.ru.

Ученики 1-5 классов будут учиться очно, в школе. Однако если у детей заболеет учитель, а замена не устроит родителей, класс можно перевести на дистанционное обучение.

«Если в начальной школе учитель старше 65 лет находится на больничном, а замещающий его педагог не устраивает родителей, то весь класс по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение. В таком случае они смогут продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате», — пояснили в оперативном штабе.

О внеплановых каникулах в школах Москвы мэр Сергей Собянин объявил 29 сентября. Решение обосновали ростом заболеваемости COVID в Москве.

«Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — пояснил мэр.