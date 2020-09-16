Депутат Рады обвинил Порошенко в стремлении «продать безвиз» украинцам

По словам Андрея Деркача, в ходе разговоров с экс-президентом Украины Байден нелицеприятно отзывался о новой американской администрации и, в частности, о Дональде Трампе

Петр Порошенко (Фото: Pavlo Gonchar / SOPA / ZUMA / ТАСС)

Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве опубликовал очередную серию записей телефонных разговоров экс-президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Во время выступления, которое транслировал украинский телеканал «Наш», Деркач привел запись, на которой человек с голосом, похожим на голос Порошенко, просил Байдена убедить нового президента Дональда Трампа в том, что Киев надо поддержать не только в вопросе соблюдения минских договоренностей, но и в ситуации с введением безвизового режима. «Это та вещь, которую мы сможем продать украинцам», — сказал он.

Из бесед также следовало, что Байден очень критично высказывался о новой администрации в Вашингтоне. В частности, он обвинял Трампа в затягивании процесса приема дел от старой администрации Барака Обамы, а помимо этого назвал нового президента «собакой, которая бежит за автомобилем, а догнав его, не знает, что с ним делать».

При этом человек с голосом, похожим на голос Байдена, обещал, что продолжит оказывать помощь Украине даже после ухода с поста вице-президента. «С божьей помощью дети будут слагать песни про вас как про человека, который открыл Украине путь к демократии», — заверил он собеседника.

В ходе пресс-конференции Деркач также рассказал о некоторых коррупционных схемах, которые действовали во время президентства Порошенко. Речь в частности идет о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса. «Экспортером была фирма из России, получателем ТЭЦ на Украине, а завышенную цену угля обеспечивали украинские компании-прокладки, которые отправляли деньги в офшоры. Теневая доходность составляла $30 млн в год, а завышение стоимости угля для ТЭЦ приводило к завышению тарифов для украинских потребителей», — сказал он.

Также депутат прокомментировал его включение в санкционный список США. По его словам, «кроме заявления не разобравшегося в ситуации Минфина США», в этом деле ничего нет. Решение о лишении визы на въезд в Соединенные Штаты Деркач объяснил в том числе результатом совместной работы с Рудольфом Джулиани касательно расследования по 20 кейсам воровства иностранной технической помощи. «Санкции щедро спонсированы на Украине одним из олигархов у которого был бизнес с Порошенко», — заявил он.

В мае этого года Деркач обнародовал в Киеве записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд. При этом депутат указал, что в разговоре участвуют люди с голосами, похожими на голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена и бывшего главы Госдепартамента США Джона Керри.

10 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло Деркача в санкционный список. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что Деркач «и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира».

«Включение Деркача в санкционный список направлено на разоблачение российской кампании по злонамеренному влиянию и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства», — говорилось в сообщении Минфина.