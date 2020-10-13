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Зеленский решил вынести на голосование украинцев «пять важных вопросов»

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко / president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всенародного опроса. Он пройдет во время местных выборов 25 октября, говорится в опубликованном видеообращении политика.

«Я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — сказал Зеленский.

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Президент не стал уточнять темы вопросов. Как заявил вице-спикер Верховной рады, депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук, опрос является «пробником референдума», чтобы власти могли понять, какие вопросы важны для граждан и их позицию, передает «Лiга». Он также не исключил, что некоторые из тем, которые обсудят в ходе опроса, могут быть вынесены на референдум.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в президентской администрации пишет, что вопросы будут публиковать по одному в день.

25 октября на Украине должны пройти региональные выборы. По их итогам выберут депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также местных глав различных уровней во всех 24 регионах страны. Выборы не будут проходить в частях Луганской и Донецкой областей, которые подконтрольны Киеву.

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