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Минобороны сообщило о начале учений в Каспийском море

В акватории Каспийского моря стартовали военные учения в рамках итоговой проверки за 2020 год. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям», — говорится в сообщении.

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Фото:Минобороны РФ

В учениях также примет участие авиация Южного военного округа. Всего будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и свыше 400 военнослужащих. Военные отработают задачи по развертыванию сил, охране и обороне объектов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований, отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся с целью оценки уровня подготовки воинских частей Каспийской флотилии и не несут какой-либо угрозы соседним государствам.

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В сентябре в России прошли военные учения «Кавказ-2020». В них приняли участие более 80 тыс. человек. Около 1 тыс. участников были иностранными военнослужащими. В рамках мероприятий были разыграны действия военных группировок в акваториях Каспийского и Черного морей.

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