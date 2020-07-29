Более 20 кораблей Черноморского флота начали военные учения

Фото: Минобороны РФ

На Черноморском флоте России начались военные учения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

В них участвуют более 20 кораблей. Военные планируют провести тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, члены экипажей будут оборонять корабль при стоянке на незащищенном рейде и ликвидировать пожар или пробоины.

К отработке маневров привлечена морская авиация.

Ранее в Черном море прошли военно-морские учения украинских и американских военных Sea Breeze 2020. Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа назвал эти учения одним из главных инструментов повышения эффективности Военно-морских сил страны и перевода украинской армии под стандарты НАТО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что такая активность военных в Черном море только ослабляет региональную безопасность.