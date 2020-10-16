Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества со звонком «из прокуратуры» Финансы, 09:04 Иммунитет инвестора: как оценить риски и защитить вложения РБК и СберПервый, 09:01 Почему в мире слишком много управленцев — The Economist Pro, 09:00 СМИ узнали о возможном лишении Петербурга матчей Евро-2020 Спорт, 08:46 Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке Общество, 08:41 Эксперты назвали наиболее уязвимые к пандемическому кризису города России Экономика, 08:37 К какому типу впечатлений вы склонны по характеру РБК и ВТБ, 08:32 Адвокат заявил о необходимости оказания медицинской помощи Фургалу Общество, 08:21 Бывшего министра обороны Мексики задержали в США Политика, 08:20 Банки отключат мошенников, гиперзвуковое оружие США. Главные новости РБК Общество, 08:09 Пандемия вынудила россиян заняться дома выпечкой Бизнес, 08:00 Шикарные времена: сможет ли Amazon продать люкс — Bloomberg Pro, 08:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 07:59 Врач назвала признаки бессимптомного течения COVID-19 Общество, 07:28
Протесты в Киргизии ,  
0 

Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Фото:Абылай Саралаев / ТАСС
Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Парламент Киргизии отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке. Об этом сообщает агентство АКИpress.

Режим ЧП в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел с 10 октября. Власти установили особый порядок въезда и выезда из города, по указу президента в Бишкек были введены войска.

В понедельник, 12 октября, президент повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Необходимость повторного подписания указа объяснялась тем, что парламент Киргизии в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.

На следующий день парламент на внеочередном заседании одобрил указ о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Оно должно было сохраняться до 19 октября.

Парламент Киргизии со второго раза утвердил режим ЧП в Бишкеке
Политика
Фото:Мария Гордеева / Reuters

Сооронбай Жээнбеков, президентские полномочия которого истекали в 2023 году, 15 октября подал в отставку. Таким образом он выполнил одно из требований организаторов массовых протестов в Бишкеке.

Протестные акции в Киргизии начались 4 октября, после объявления итогов парламентских выборов. По данным ЦИК, в законодательный орган страны прошли четыре партии из 16. На следующий день ЦИК отменила результаты выборов, а затем предложила снизить избирательный порог с 9% до 7%.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Киргизия парламент режим чп
Материалы по теме
Президент Киргизии добровольно подал в отставку
Политика
Премьер Киргизии заявил о получении полномочий президента
Политика
Президент Киргизии назначил нового секретаря Совета безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter