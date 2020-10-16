Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Парламент Киргизии отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке. Об этом сообщает агентство АКИpress.

Режим ЧП в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел с 10 октября. Власти установили особый порядок въезда и выезда из города, по указу президента в Бишкек были введены войска.

В понедельник, 12 октября, президент повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Необходимость повторного подписания указа объяснялась тем, что парламент Киргизии в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.

На следующий день парламент на внеочередном заседании одобрил указ о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Оно должно было сохраняться до 19 октября.