Минспорт объяснил антидопинговую агрессию по отношению к России

Просчеты России в построении сотрудничества с международными антидопинговыми организациями спровоцировали их агрессивную политику в адрес российского спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, передает издание «Известия».

«Нужно задать вопрос самим себе, почему так случилось? Мы были недостаточно проактивны в отношении международных антидопинговых организаций, и, наверное, в какой-то момент дали повод для формирования такой агрессивной политики по отношению к нам», — сказал министр.

По мнению Матыцина, чтобы исправить ситуацию, следует «начать с себя». Глава Минспорта указал, что нужно выяснить причину проблем в отечественном спорте, а затем «провести перестройку, возможно, даже революцию». Он отметил необходимость по-новому выстраивать информационную политику, поскольку Россия не отвечает за допинг во всем мире.

Министр сообщил, что был сформирован сильный юридический механизм, который может защитить российские интересы в спортивной сфере. Олимпийский комитет и Минспорт, по его словам, сейчас пытаются решить со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) вопрос дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).