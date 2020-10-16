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Минспорт объяснил антидопинговую агрессию по отношению к России

Просчеты России в построении сотрудничества с международными антидопинговыми организациями спровоцировали их агрессивную политику в адрес российского спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, передает издание «Известия».

«Нужно задать вопрос самим себе, почему так случилось? Мы были недостаточно проактивны в отношении международных антидопинговых организаций, и, наверное, в какой-то момент дали повод для формирования такой агрессивной политики по отношению к нам», — сказал министр.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По мнению Матыцина, чтобы исправить ситуацию, следует «начать с себя». Глава Минспорта указал, что нужно выяснить причину проблем в отечественном спорте, а затем «провести перестройку, возможно, даже революцию». Он отметил необходимость по-новому выстраивать информационную политику, поскольку Россия не отвечает за допинг во всем мире.

Министр сообщил, что был сформирован сильный юридический механизм, который может защитить российские интересы в спортивной сфере. Олимпийский комитет и Минспорт, по его словам, сейчас пытаются решить со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) вопрос дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В 2015 году ВФЛА потеряла статус постоянного члена World Athletics (на тот момент федерация называлась IAAF) из-за систематического применения допинга. Для участия в международных соревнованиях российским легкоатлетам необходимо получить нейтральный статус. Совет World Athletics, как уточнил министр, рассмотрит этот вопрос в декабре.

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Россия, напомнил Матыцин, оплатила штраф за нарушения. Она также подготовила дорожную карту дальнейших действий, которую, однако, пока не утвердили. Одной из причин глава Минспорта назвал отсутствие определенности с новым руководством ВФЛА, чьи выборы пройдут 30 ноября.

ВФЛА полностью выплатила долг всемирной ассоциации в августе. Его сумма составила $6,31 млн.

Она состоит из двух частей. Российская организация заплатила $1,31 млн в счет покрытия расходов World Athletics по восстановлению своего членства. Кроме того, в марте ассоциация оштрафовала ВФЛА на $10 млн за попытки повлиять на расследование допингового скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Половину штрафа была выписана условно, ее потребуют в случае повторного нарушения.

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