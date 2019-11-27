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Кремль заявил об озабоченности из-за угрозы новых санкций из-за допинга
В Кремле угроза новых санкций всемирного антидопингового агентства против российских спортсменов вызывает сожаление и озабоченность. Однако пока подготовка к спортивным мероприятиям продолжается по плану

Сообщения о том, что WADA может отстранить россиян от спортивных соревнований еще на несколько лет, вызывают озабоченность у Кремля. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что окончательное решение пока не принято и следует дождаться вердикта антидопинговой организации, передает ТАСС.

«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи», — сказал он. При этом Песков предложил «сохранять трезвость оценок». «Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации [по санкциям против российских спортсменов] не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным», — объяснил он.

По его словам, несмотря на то, что в случае положительного решения WADA о введении санкций у России может быть отозвано право на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге, подготовка к ней продолжается. «Есть целый набор мероприятий на повестке дня. К ним происходит подготовка, продолжается подготовка по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно», — сказал он.

«РБК Екатеринбург» сообщал, что 27 ноября в Москве должно пройти совещание под руководством зампреда правительства Ольги Голодец, которая возглавляет федеральный оргкомитет Универсиады-2023. На совещании планируют обсудить подготовку универсиады и угрозу лишения права на проведение соревнований.

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Лавров посоветовал не делать поспешных выводов после рекомендаций WADA

Новые «допинговые санкции» связаны с обвинениями в манипуляциях данными московской антидопинговой лабораторией. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были изменения, которые могли свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию об употреблении запрещенных препаратов. 23 ноября комитет по соответствию (CRC) порекомендовал WADA запретить России на четыре года принимать спортивные соревнования, а также отстранить от них национальную сборную. В этом случае российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2020 в Токио только в нейтральном статусе.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, WADA, спорт, Дмитрий Песков
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