Общество , 30 июл, 19:29
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Министр спорта назвал любые деньги в России государственными
Олег Матыцин
Все деньги на территории России фактически являются государственными, заявил министр спорта Олег Матыцин, передает «РИА Новости».
Таким образом он ответил на вопрос о том, за счет бюджетных или частных средств будет погашен штраф для Всероссийской федерации легкой атлетики, чтобы ее не исключили из Всемирной легкоатлетической ассоциации.
«Источник средств — секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — заявил Матыцин.
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