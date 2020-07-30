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Министр спорта назвал любые деньги в России государственными

Олег Матыцин
Олег Матыцин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Все деньги на территории России фактически являются государственными, заявил министр спорта Олег Матыцин, передает «РИА Новости».

Таким образом он ответил на вопрос о том, за счет бюджетных или частных средств будет погашен штраф для Всероссийской федерации легкой атлетики, чтобы ее не исключили из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

«Источник средств — секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — заявил Матыцин.

Материал дополняется.

Теги: Олег Матыцин
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