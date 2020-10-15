Власти заявили об отсутствии планов по самоизоляции учителей старше 65

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о переводе школьных учителей старше 65 лет на самоизоляцию. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Такого плана нет, его и не должно быть. Еще раз, мы в каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в каждой школе исходим из эпидемиологической ситуации, непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим», — сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»), отвечая на вопрос о том, планируется ли учителей данной возрастной группы переводить на удаленный режим работы.

Глушко добавил, что, принимая решение о переводе преподавательского состава на самоизоляцию, ведомство исходит из эпидемической ситуации в каждом конкретном образовательном учреждении.

В настоящее время в ряде регионов России в качестве одной из мер по противодействию коронавирусу сохраняется режим изоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.