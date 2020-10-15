Ученый сообщил о разработке в Крыму новой вакцины от COVID-19

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Исследователи из Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, передает «РИА Новости».

Оберемок отмечает, что в вакцине есть фрагмент ДНК с активатором врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет находиться небольшой фрагмент генома коронавируса SARS-CoV-2. Так, организм сможет идентифицировать COVID-19 и выработать специфические антитела, объяснил вирусолог.

Он добавил, что при разработке препарата ученые опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Кроме того, вакцину можно принимать интроназально, то есть при вдыхании. Это значит, что человеку не надо делать никаких инъекций.

Специалисты собираются запустить тестирование вакцины, как только получат необходимое финансирование.

РБК направил запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.