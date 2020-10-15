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Генпрокурор поручил проверить выдачу «дальневосточных гектаров»

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов по итогам приемов граждан в Южно-Сахалинске поручил проверить выполнение ряда государственных программ, включая программу «Дальневосточный гектар». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе встречи с гражданами поднимались вопросы, связанные с защитой жилищных прав граждан, в частности, о переселении из аварийного жилья. «Поднимались темы выделения земли по программе «Дальневосточный гектар», доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов», — говорится также в сообщении.

Генпрокурор поручил провести соответствующие проверки. «Результаты назначенных проверок Игорь Краснов взял под личный контроль либо поручил контролировать центральному аппарату Генеральной прокуратуры», — отмечает ведомство.

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году в пилотном режиме, на нее выделили 140 млн га в Дальневосточном федеральном округе. В феврале 2017 года программу запустили в полном объеме. Согласно программе, государство предоставляет гражданам бесплатный земельный участок. В марте прошлого года программа стала доступна для иностранцев и для лиц без гражданства.

Инструкция РБК: как стать владельцем гектара на Дальнем Востоке
Общество
<p>Брошюра в&nbsp;кабинете консультации по&nbsp;вопросу подачи заявлений на&nbsp;&laquo;дальневосточный гектар&raquo; в&nbsp;Департаменте имущественных и&nbsp;земельных отношений Приморского края</p> <p></p>

К февралю 2017 года власти получили около 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, однако из них было удовлетворено лишь 4,8 тыс. В июле власти предложили расширить программу на Арктику и Север России.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал недостаточными выделяемую государством помощь переселенцам. Однако он затруднился оценить расходы федерального бюджета на программу. По его словам, «надо найти столько денег, сколько необходимо».

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