Генпрокурор поручил проверить выдачу «дальневосточных гектаров»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов по итогам приемов граждан в Южно-Сахалинске поручил проверить выполнение ряда государственных программ, включая программу «Дальневосточный гектар». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе встречи с гражданами поднимались вопросы, связанные с защитой жилищных прав граждан, в частности, о переселении из аварийного жилья. «Поднимались темы выделения земли по программе «Дальневосточный гектар», доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов», — говорится также в сообщении.

Генпрокурор поручил провести соответствующие проверки. «Результаты назначенных проверок Игорь Краснов взял под личный контроль либо поручил контролировать центральному аппарату Генеральной прокуратуры», — отмечает ведомство.

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году в пилотном режиме, на нее выделили 140 млн га в Дальневосточном федеральном округе. В феврале 2017 года программу запустили в полном объеме. Согласно программе, государство предоставляет гражданам бесплатный земельный участок. В марте прошлого года программа стала доступна для иностранцев и для лиц без гражданства.