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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
Получить в пользование участок земли на Дальнем Востоке теперь могут не только граждане России, но и иностранцы, и люди без гражданства. Для этого им необходимо участвовать в программе добровольного переселения соотечественников
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства. Чтобы воспользоваться возможностями этого проекта, им достаточно будет стать участниками Государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, получить «дальневосточный гектар» переселенцы из-за рубежа с сегодняшнего дня могут еще до оформления гражданства.

Соответствующий документ президент России Владимир Путин одобрил в декабре прошлого года. В том же месяце его в третьем, окончательном чтении поддержали в Госдуме.

Подобная мера, как указывалось в сообщении Минвостокразвития, направлена на стабилизацию численности населения на стратегически важных для России территориях. Сначала участники программы получат землю в безвозмездное пользование, а после получения российского гражданства — в собственность, указывали в ведомстве.

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Механизм бесплатного предоставления земельного участка людям, только планирующим получение гражданства России, начинает работать впервые в истории, заметил в беседе с журналистами гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. По его данным, чтобы подать заявление на получение «дальневосточного гектара» переселенцам нужно будет получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации России. «Процедура подачи заявления на «дальневосточный гектар» простая и быстрая: все происходит через интернет», — указал эксперт (цитата по «РИА Новости»).

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Путин пообещал разобраться с распределением «дальневосточных гектаров»

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено​ около 4,8 тыс. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в феврале прошлого года отмечал, что выделяемой государством помощи переселенцам на Дальний Восток недостаточно. При этом оценить расходы федерального бюджета на такую поддержку он тогда затруднился.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «дальневосточный гектар», россияне
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