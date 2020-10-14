Пандемия коронавируса , 14 окт, 11:30
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В Москве за сутки выявили 4573 новых заболевших COVID-19
В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 4573 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Таким образом, общее число заболевших в городе выросло до 344 004 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Прирост заболевших за минувшие сутки был меньше, чем 13 октября. Накануне в городе выявили 4618 новых зараженных, что стало рекордным показателем с 15 мая.
До этого более 4,5 тыс. новых случаев заражения за сутки в Москве фиксировали только 11 октября. Тогда оперативный штаб зарегистрировал 4501 заболевшего.