В Москве за сутки выявили 4573 новых заболевших COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 4573 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее число заболевших в городе выросло до 344 004 человек.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Прирост заболевших за минувшие сутки был меньше, чем 13 октября. Накануне в городе выявили 4618 новых зараженных, что стало рекордным показателем с 15 мая.

До этого более 4,5 тыс. новых случаев заражения за сутки в Москве фиксировали только 11 октября. Тогда оперативный штаб зарегистрировал 4501 заболевшего.