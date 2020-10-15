Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

Украинские власти в 2014 году осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива.

По его словам, из Крыма в соответствии с подготовленным планом заранее вывели войска, хотя ранее там «стояли элитные украинские части».

Также Кива заявил, что на Украине за последние годы сформировалась целая прослойка общества, привыкшая обогащаться за счет войны и оправдывать свои неудачи войной.