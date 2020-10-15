Кристина Асмус сообщила о своем заражении коронавирусом

Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в Instagram.

«В общем, у меня подтвердился ковид», — написала Асмус.

https://www.instagram.com/p/CGVLi2CCRFt/

Она добавила, что первые три дня болезни температура тела превышала 39 градусов, и не опускалась ниже 37,7 даже после применения жаропонижающих. Два раза к актрисе приезжала скорая помощь.

«Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается», — отметила Асмус. Она также сообщила, что находится дома и ждет врача.