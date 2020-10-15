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Кристина Асмус сообщила о своем заражении коронавирусом

Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в Instagram.

«В общем, у меня подтвердился ковид», — написала Асмус.

https://www.instagram.com/p/CGVLi2CCRFt/

Она добавила, что первые три дня болезни температура тела превышала 39 градусов, и не опускалась ниже 37,7 даже после применения жаропонижающих. Два раза к актрисе приезжала скорая помощь.

«Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается», — отметила Асмус. Она также сообщила, что находится дома и ждет врача.

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Также 14 октября о своем заражении коронавирусом сообщили председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 14,2 тыс. человек. С начала эпидемии количество заболевших превысило 1,3 млн. Из них более 1 млн человек выздоровели, 23 тыс. — скончались.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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