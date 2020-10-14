Глава российских католиков заразился коронавирусом

Павел Пецци (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци сообщил, что заразился COVID-19. Его видеобращение опубликовали на сайте архиепархии.

Он сообщил, что находится в изоляции. 60-летний архиепископ сказал, что воспринял эту ситуацию как возможность сосредоточиться «на самом главном, которое есть сам Христос».

По данным «Радио Мария», кроме иерарха заболели сотрудница курии сестра Агнес Савицкая и отец Джампьеро Карузо — капеллан итальянской общины в Москве.

Всего в России служат пять католических епископов. Двое находятся в Москве, по одному — в Иркутске, Новосибирске и Саратове.