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Театр наций отменил спектакль «Горбачев» из-за болезни Чулпан Хаматовой

Премьерные показы спектакля «Горбачев», в котором играет актриса Чулпан Хаматова, отменены из-за болезни актрисы. Об этом сообщается на сайте в Театра наций.

«Уважаемые зрители, премьерные показы спектакля «Горбачев 14, 16 и 17 октября отменяются в связи с болезнью актрисы», — говорится в сообщении.

Имя заболевшей актрисы не уточняется, однако в спектакле на сцене присутствуют всего два человека. Актер Евгений Миронов играет Михаила Горбачева, а Чулпан Хаматова — его жену Раису.

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В театре РБК не сообщили, чем заболела Хаматова, отметив, что это личная жизнь актрисы. В своем Facebook она также не стала уточнять причину. РБК обратился за комментарием к Хаматовой.

Спектакль «Горбачев» поставил латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. В постановке политика занимает не главную роль, акцент сделан на взаимоотношениях супругов.

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