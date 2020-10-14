Театр наций отменил спектакль «Горбачев» из-за болезни Чулпан Хаматовой

Премьерные показы спектакля «Горбачев», в котором играет актриса Чулпан Хаматова, отменены из-за болезни актрисы. Об этом сообщается на сайте в Театра наций.

«Уважаемые зрители, премьерные показы спектакля «Горбачев 14, 16 и 17 октября отменяются в связи с болезнью актрисы», — говорится в сообщении.

Имя заболевшей актрисы не уточняется, однако в спектакле на сцене присутствуют всего два человека. Актер Евгений Миронов играет Михаила Горбачева, а Чулпан Хаматова — его жену Раису.

В театре РБК не сообщили, чем заболела Хаматова, отметив, что это личная жизнь актрисы. В своем Facebook она также не стала уточнять причину. РБК обратился за комментарием к Хаматовой.