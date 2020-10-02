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Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых актрис 2020 года

На первом месте с доходом в $43 млн расположилась звезда сериала «Американская семейка» София Вергара. Оказавшаяся на десятом месте Виола Дэвис отстает от нее почти в три раза
София Вергара
София Вергара (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира в 2020 году. Первое место заняла колумбийско-американская актриса и модель София Вергара, известная по сериалу «Американская семейка», — ее доход составил $43 млн.

Кроме гонораров за съемки в доход Вергары вошли деньги, полученные от рекламных кампаний для сетей Walmart и Rooms To Go.

На втором месте Анджелина Джоли, заработавшая в этом году $35,5 млн. По информации издания, почти все деньги она получает от работы в кино. Почти треть годовых доходов Джоли приходится на гонорар за фильм киновселенной Marvel «Вечные», который должен выйти в 2021 году. По данным портала «КиноПоиск», Джоли получила за эту роль $10 млн.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
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Замыкает тройку лидеров звезда фильмов «Суперженщина» и «Форсаж» Галь Гадот с заработком в $31,5 млн. Из них $20 млн она получила за роль в триллере «Красное уведомление», выход которого запланирован на следующий год.

На четвертом месте расположилась комедийная звезда сериалов и ведущая Мелисса Маккарти с $25 млн; на пятом — ветеран Голливуда Мерил Стрип с доходом в $24 млн.

  • 6-е место — Эмили Блант ($22,5 млн);
  • 7-е место — Николь Кидман ($22 млн);
  • 8-е место — Эллен Помпео ($19 млн);
  • 9-е место — Элизабет Мосс ($16 млн);
  • 10-е место — Виола Дэвис ($15,5 млн).
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В сумме актрисы заработали $254 млн — на 20% меньше, чем в 2019 году.

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В августе Forbes представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров, который возглавил бывший рестлер, звезда экшн-фильмов Дуэйн «Скала» Джонсон. В 2020 году он заработал $87,5 млн.

Кроме него в тройку лидеров вошли исполнитель Тора в «Мстителях» Крис Хемсворт ($76,4 млн) и Роберт Дауни-младший ($66 млн). Всего десять самых высокооплачиваемых актеров заработали $545,5 млн, на $14 млн больше, чем годом ранее.

Автор
Михаил Котляр
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