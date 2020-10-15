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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне после пика пандемии стали реже платить картой в супермаркетах

Россияне в III квартале стали реже расплачиваться банковскими картами в супермаркетах по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся прошлый пик распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами портала СберИндекс совместно с IT-компанией «Платформа ОФД». Результаты исследования есть у РБК.

Как установили эксперты, в самых крупных потребительских сегментах (магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты) сокращение доли безналичных трат относительно «пандемического» квартала составило 1,7; 2,2 и 3,1 п.п. соответственно.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Безналичные расчеты в категории «Одежда» упали на 4,3 п.п., однако это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы, отмечается в исследовании.

Противоположная тенденция наблюдается в общепите. Здесь доля безналичной оплаты стала еще выше, чем во втором квартале: в ресторанах она увеличилась на 6,6 п.п., в сегменте фастфуда — на 6,4 п.п.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Исследование также показало, что в семи регионах более 60% покупок оказались оплачены по карте, что является рекордом за всю историю наблюдений.

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Первое место заняла Республика Карелия, где по карте было совершено 62,7% покупок. Далее следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62,0% соответственно). В целом все регионы из топ-10 уже вплотную подобрались к пороговому значению и, по нашим ожиданиям, превысят его уже в I кварталом 2021 года, говорится в исследовании.

Весной ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание клиентов «на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг». Кроме того, перед выдачей денег клиентам или загрузкой их в банкоматы банкам рекомендовалось выдерживать банкноты в течение срока, гарантирующего гибель коронавируса. Роспотребнадзор предупреждал, что деньги могут быть каналом передачи вирусов и советовал после их использования мыть руки и не трогать лицо.

В сентябре регулятор сообщил, что за II квартал доля безналичных платежей картами выросла до 70%.

пандемия коронавирус банковские карты магазины «Сбербанк» исследование
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