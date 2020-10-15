Россияне после пика пандемии стали реже платить картой в супермаркетах

Россияне в III квартале стали реже расплачиваться банковскими картами в супермаркетах по сравнению с предыдущим кварталом, на который пришелся прошлый пик распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами портала СберИндекс совместно с IT-компанией «Платформа ОФД». Результаты исследования есть у РБК.

Как установили эксперты, в самых крупных потребительских сегментах (магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты) сокращение доли безналичных трат относительно «пандемического» квартала составило 1,7; 2,2 и 3,1 п.п. соответственно.

Безналичные расчеты в категории «Одежда» упали на 4,3 п.п., однако это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы, отмечается в исследовании.

Противоположная тенденция наблюдается в общепите. Здесь доля безналичной оплаты стала еще выше, чем во втором квартале: в ресторанах она увеличилась на 6,6 п.п., в сегменте фастфуда — на 6,4 п.п.