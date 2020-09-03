ЦБ оценил снижение популярности наличных на фоне пандемии

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За второй квартал доля безналичных платежей картами увеличилась почти до 70%, следует из заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на съезде Ассоциации банков России.

«За второй квартал доля безналичных платежей картами выросла на 5 п.п., почти до 69%», — сообщила Набиуллина, передает корреспондент РБК.

Таким образом, доля безналичных платежей увеличилась до уровня, который ЦБ планировал достичь по итогам 2020 года. «У нас хорошие цифры — 64,7% на конец 2019 года. Я думаю, что мы к концу 2020 года будем с вами иметь цифру 68–70%», — заявила в мае первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Хотя обычно весной и летом россияне используют больше наличных, в 2020 году на фоне пандемии их доля сокращалась, сообщили аналитики Сбербанка. В целом по России во втором квартале доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг достигла 53,4%. В то же время спрос на наличную выручку продемонстрировал бизнес, и он мог быть «прямо связан с желанием выжить и обеспечить себе хотя бы минимальную выручку в период, когда работа запрещена», отмечали в Сбербанке.