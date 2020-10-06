Авиабазу России в Киргизии перевели на усиленный режим из-за протестов

Авиабаза «Кант» (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Российскую авиабазу «Кант» в Киргизии перевели на режим усиления противодействия терроризму из-за массовых протестов в республике. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы «Кант» введен режим усиления противодействия терроризму», — сообщили военные.

При этом в пресс-службе отметили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме. Так, сейчас подразделения базы готовятся к итоговой проверке за 2020 учебный год.

Протесты в Киргизии начались 5 октября после того, как ЦИК огласила результаты парламентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в законодательный орган. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.