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Протесты в Киргизии ,  
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Авиабазу России в Киргизии перевели на усиленный режим из-за протестов

Авиабаза &laquo;Кант&raquo;
Авиабаза «Кант» (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Российскую авиабазу «Кант» в Киргизии перевели на режим усиления противодействия терроризму из-за массовых протестов в республике. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы «Кант» введен режим усиления противодействия терроризму», — сообщили военные.

При этом в пресс-службе отметили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме. Так, сейчас подразделения базы готовятся к итоговой проверке за 2020 учебный год.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Протесты в Киргизии начались 5 октября после того, как ЦИК огласила результаты парламентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в законодательный орган. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов.

Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты. В результате пострадали сотни человек, сообщалось о погибших. 

Протестующие захватили здания Белого дома, мэрии Бишкека и МВД, а также штурмовали Госкомитет национальной безопасности. Кроме того, участники протестов освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и нескольких других политиков.

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ЦИК 6 октября аннулировала результаты парламентских выборов.

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